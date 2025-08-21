Le lac de Fort-du-Plasne Fort-du-Plasne Jura

Lac de Fort-du-Plasne A pieds Facile

Un vrai patchwork naturel se dessine sous vos yeux en arpentant la crête dominant les deux villages ; en été, les joux* denses et sombres, tranchent avec le vert cru des pâtures, l’ocre des tourbières, ou encore les nuances bleutées des lacs. À ce tableau, s’ajoute avec l’arrivée de l’automne, le sépia des feuilles rougeoyantes, que l’hiver recouvrira de son manteau blanc durant quelques mois.

As you walk along the ridge overlooking the two villages, you will see a real natural patchwork of colors: in summer, the dense, dark woods contrast with the raw green of the pastures, the ochre of the peat bogs, and the bluish tones of the lakes. With the arrival of autumn, the sepia of the glowing leaves is added to this picture, which winter will cover with its white coat for a few months.

Wenn Sie auf dem Bergkamm über die beiden Dörfer wandern, werden Sie ein wahres Naturpatchwork vor Ihren Augen sehen. Im Sommer heben sich die dichten und dunklen Jochs* vom rohen Grün der Weiden, dem Ocker der Torfmoore und den blauen Schattierungen der Seen ab. Im Herbst werden die Blätter sepiafarben und der Winter wird sie für einige Monate mit einem weißen Mantel überziehen.

Un vero e proprio patchwork naturale si disegna davanti agli occhi mentre si percorre il crinale che domina i due villaggi; in estate, le guance dense e scure contrastano con il verde grezzo dei pascoli, l’ocra delle torbiere o le tonalità bluastre dei laghi. Con l’arrivo dell’autunno, il seppia delle foglie incandescenti si aggiunge a questo quadro, che l’inverno coprirà con il suo manto bianco per diversi mesi.

Un auténtico patchwork natural se dibuja ante sus ojos al recorrer la cresta que domina los dos pueblos; en verano, las densas y oscuras mejillas contrastan con el verde crudo de los pastos, el ocre de las turberas o los tonos azulados de los lagos. Con la llegada del otoño, el sepia de las hojas resplandecientes se añade a esta estampa, que el invierno cubrirá con su manto blanco durante varios meses.

