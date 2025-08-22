La vie du four Fort-du-Plasne Jura

La vie du four A pieds Difficile

La vie du four Grande rue 39150 Fort-du-Plasne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Randonnée dans les sous-bois du Lac-des-Rouges-Truites, de Fort-du-Plasne, sur routes, chemins blancs et sentiers. Vous découvrirez Foncine-le-Bas, les rivières, cascades, les gorges de la Langouette. Distance: 16 km Dénivelé: 417 m Niveau difficile.

+33 3 84 60 15 25

English :

Hike in the undergrowth of the Lac-des-Rouges-Truites, of Fort-du-Plasne, on roads, white roads and paths. You will discover Foncine-le-Bas, rivers, waterfalls, the Langouette gorges. Distance: 16 km Difference in altitude: 417 m Level: difficult.

Deutsch :

Wandern Sie im Unterholz des Lac-des-Rouges-Truites, von Fort-du-Plasne, auf Straßen, weißen Wegen und Pfaden. Sie werden Foncine-le-Bas, die Flüsse, Wasserfälle und die Schlucht der Langouette entdecken. Entfernung: 16 km Höhenunterschied: 417 m Schwierigkeitsgrad: schwer.

Italiano :

Escursioni nel sottobosco del Lac-des-Rouges-Truites, Fort-du-Plasne, su strade, strade bianche e sentieri. Scoprirete Foncine-le-Bas, fiumi, cascate, le gole della Langouette. Distanza: 16 km Dislivello: 417 m Livello: difficile.

Español :

Senderismo por el sotobosque del Lac-des-Rouges-Truites, Fort-du-Plasne, por caminos, carreteras blancas y senderos. Descubrirá Foncine-le-Bas, ríos, cascadas, las gargantas de la Langouette. Distancia: 16 km Desnivel: 417 m Nivel: difícil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data