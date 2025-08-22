La balade des pierres jaunes Marcigny Saône-et-Loire

La balade des pierres jaunes En VTT assistance électrique Facile

La balade des pierres jaunes Brionnais Découvertes 71110 Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Au départ de Marcigny, ce circuit vous invite à voguer entre l’Arconce et la Loire, au fils de cette balade qui vous mènera tantôt vers les églises romanes de nos villages, tantôt vers la faune et flore ligérienne.

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Starting from Marcigny, this circuit invites you to sail between the Arconce and the Loire, along this walk which will lead you sometimes to the Romanesque churches of our villages, sometimes to the fauna and flora of the Loire.

Deutsch :

Dieser Rundgang, der in Marcigny beginnt, lädt Sie dazu ein, zwischen dem Arconce und der Loire zu segeln. Er führt Sie mal zu den romanischen Kirchen unserer Dörfer, mal zur Fauna und Flora der Loire.

Italiano :

Partendo da Marcigny, questo tour vi invita a navigare tra l’Arconce e la Loira, passeggiando tra le chiese romaniche dei nostri villaggi e la fauna e la flora della Loira.

Español :

Partiendo de Marcigny, este recorrido le invita a navegar entre el Arconce y el Loira, mientras pasea por las iglesias románicas de nuestros pueblos y la fauna y flora del Loira.

