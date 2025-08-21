La Botte de Sept Lieux Randonnée en Nord-Touraine Sonzay Indre-et-Loire

La Botte de Sept Lieux Randonnée en Nord-Touraine A pieds

La Botte de Sept Lieux Randonnée en Nord-Touraine Rue de l’Église 37360 Sonzay Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 15800.0 Tarif :

Le circuit la Botte de Sept Lieux à Sonzay est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette balade, vous découvrirez le splendide château de la Motte, le kiosque à musique et différents lavoirs communaux.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : La Botte de Sept Lieux Hiking in Nord-Touraine

The Botte de Sept Lieux trail in Sonzay is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this walk, you’ll discover the splendid Château de la Motte, the bandstand and various communal wash-houses.

Deutsch : La Botte de Sept Lieux Wandern in Nord-Touraine

Der Rundweg la Botte de Sept Lieux in Sonzay trägt das Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband). Während dieser Wanderung entdecken Sie das prächtige Château de la Motte, den Musikpavillon und verschiedene kommunale Waschhäuser.

Italiano :

Il sentiero della Botte de Sept Lieux a Sonzay ha ottenuto il marchio Fédération Française de Randonnée Pédestre . Durante questa passeggiata, scoprirete lo splendido Château de la Motte, il palco della banda e diversi lavatoi comunali.

Español : La Botte de Sept Lieux Senderismo en Nord-Touraine

El sendero Botte de Sept Lieux, en Sonzay, ha sido galardonado con la etiqueta Fédération Française de Randonnée Pédestre . En este paseo, descubrirá el espléndido castillo de la Motte, el quiosco de música y varios lavaderos comunales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire