La chapelle de Bonson A la découverte des bords de Loire Saint-Cyprien Loire vendredi 1 mai 2026.
La chapelle de Bonson A la découverte des bords de Loire 1 rue de la Loire 42160 Saint-Cyprien Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Au départ du pont de St-Cyprien, passez à proximité du gour des Véroniques et empruntez ensuite un large sentier qui mène jusqu’à la chapelle de Bonson. Le retour se fait par le même itinéraire. Praticable à pied, à vélo et à cheval.
https://www.rendezvousenforez.com/ +33 4 77 96 08 69
From the bridge of St-Cyprien, pass close to the gour des Véroniques and then take a wide path that leads to the chapel of Bonson. The return is by the same route. You can walk, cycle or ride a horse.
Von der Brücke von St-Cyprien aus gehen Sie in der Nähe des Gur des Véroniques vorbei und nehmen dann einen breiten Weg, der bis zur Kapelle von Bonson führt. Der Rückweg erfolgt auf demselben Weg. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder zu Pferd begehbar.
Dal ponte di St-Cyprien, si passa vicino alla gour des Véroniques e si imbocca un ampio sentiero che conduce alla cappella di Bonson. Il ritorno avviene per la stessa via. Si può fare a piedi, in bicicletta o a cavallo.
Desde el puente de St-Cyprien, pase cerca del gour des Véroniques y luego tome un camino ancho que lleva a la capilla de Bonson. El viaje de vuelta es por la misma ruta. Se puede hacer a pie, en bicicleta o a caballo.
