La Côte du Soleil Falaise Calvados

La Côte du Soleil Falaise Calvados vendredi 1 août 2025.

La Côte du Soleil

La Côte du Soleil 14700 Falaise Calvados Normandie

Durée : 90 Distance : 19160.0 Tarif :

Ce parcours familial vous transportera sur les chemins et les paysages variés des Monts d’Eraines. Il offre une topographie idéale pour l’initiation à la pratique du VTT. Avec des descentes techniques qui mettront vos compétences à l’épreuve, de longs faux-plats montants pour travailler votre endurance, et des moments de récupération bien mérités sur des sentiers plus doux, vous découvrirez les joies du VTT dans un environnement préservé. Ce cadre naturel vous offrira de magnifiques points de vue sur les collines du pays d’Auge et la plaine environnante.

https://www.falaise-suissenormande.com/ +33 2 31 90 17 26

English : La Côte du Soleil

This family trail takes you through the varied paths and landscapes of the Monts d’Eraines. The topography is ideal for an introduction to mountain biking. With technical descents to test your skills, long uphill false flats to work up your endurance, and well-deserved moments of recovery on gentler trails, you’ll discover the joys of mountain biking in an unspoilt environment. This natural setting offers magnificent views over the hills of the Pays d’Auge and the surrounding plain.

Deutsch :

Diese familienfreundliche Strecke führt Sie über die Wege und durch die abwechslungsreiche Landschaft der Monts d’Eraines. Sie bietet eine ideale Topographie für den Einstieg in das Mountainbiken. Mit technischen Abfahrten, die Ihr Können auf die Probe stellen, langen Steigungen, um Ihre Ausdauer zu trainieren, und wohlverdienten Erholungspausen auf sanfteren Pfaden werden Sie die Freuden des Mountainbikens in einer geschützten Umgebung entdecken. Diese natürliche Umgebung bietet Ihnen herrliche Ausblicke auf die Hügel des Pays d’Auge und die umliegende Ebene.

Italiano :

Questo percorso per famiglie si snoda attraverso i variegati sentieri e paesaggi dei Monts d’Eraines. La topografia è ideale per un’introduzione alla mountain bike. Con discese tecniche per mettere alla prova le vostre capacità, lunghe salite per allenare la vostra resistenza e meritate pause su sentieri più dolci, scoprirete le gioie della mountain bike in un ambiente incontaminato. Questo ambiente naturale offre magnifiche viste sulle colline del Pays d’Auge e sulla pianura circostante.

Español :

Este sendero familiar le llevará por los variados caminos y paisajes de los Monts d’Eraines. La topografía es ideal para iniciarse en la bicicleta de montaña. Con descensos técnicos para poner a prueba sus habilidades, largas subidas para trabajar su resistencia y descansos bien merecidos en senderos más suaves, descubrirá el placer de la bicicleta de montaña en un entorno virgen. Este entorno natural ofrece magníficas vistas sobre las colinas del Pays d’Auge y la llanura circundante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Normandie Tourisme