La Coupure du Lac du Bourdon Saint-Fargeau Yonne

La Coupure du Lac du Bourdon Saint-Fargeau Yonne vendredi 1 août 2025.

La Coupure du Lac du Bourdon A pieds Facile

La Coupure du Lac du Bourdon Lieu-dit Le Bourdon 89170 Saint-Fargeau Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4440.0 Tarif :

Randonnée balisée N°86. Petit circuit alliant une partie des rives du lac et les chemins creux en sous-bois. En fonction du niveau d’étiage du lac, la rive pourra être préférée au chemin.

Facile

+33 3 86 74 10 07

English :

Signposted walk N°86. A short circuit combining part of the lakeshore with sunken paths in the undergrowth. Depending on the lake’s low-water level, the shore may be preferred to the path.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 86. Kleiner Rundweg, der einen Teil des Seeufers mit Hohlwegen im Unterholz verbindet. Je nach Niedrigwasserstand des Sees kann das Ufer dem Weg vorgezogen werden.

Italiano :

Sentiero segnalato N°86. Un breve circuito che unisce parte delle sponde del lago e i sentieri incassati nel sottobosco. A seconda del basso livello dell’acqua del lago, la riva può essere preferita al sentiero.

Español :

Sendero señalizado n°86. Un circuito corto que combina parte de las orillas del lago y los senderos hundidos en la maleza. Dependiendo del bajo nivel de las aguas del lago, se puede preferir la orilla al sendero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data