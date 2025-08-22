Les jardins des déversoirs du Lac du Bourdon Saint-Fargeau Yonne
Randonnée balisée N°85. Après une partie en sous-bois, puis à découvert, les jardins situés en contre-bas du Lac du Bourdon offriront un superbe panorama d’alignements de déversoirs canalisés par des murs bâtis en grès de Puisaye. Puis, en longeant en partie le lac, retour au plan de baignade et au parking.
Signposted walk N°85. After a section in the undergrowth, then in the open, the gardens below Lac du Bourdon offer a superb panorama of alignments of spillways canalized by walls built of Puisaye sandstone. Then, following part of the lake, return to the bathing area and parking lot.
Markierte Wanderung Nr. 85. Nach einem Abschnitt im Unterholz und dann im Freien bieten die Gärten unterhalb des Lac du Bourdon ein herrliches Panorama von Reihen von Überläufen, die durch Mauern aus Sandstein aus der Puisaye kanalisiert wurden. Anschließend geht es teilweise am See entlang zurück zum Badeplatz und zum Parkplatz.
Passeggiata segnalata N°85. Dopo un tratto nel sottobosco, poi all’aperto, i giardini sotto il Lac du Bourdon offrono un superbo panorama di allineamenti di sfioratori incanalati da pareti costruite in arenaria di Puisaye. Poi, seguendo una parte del lago, si ritorna alla zona balneare e al parcheggio.
Paseo señalizado n°85. Tras un tramo por el sotobosque y luego al aire libre, los jardines situados bajo el lago Bourdon ofrecen un magnífico panorama de alineaciones de aliviaderos canalizados por muros construidos con arenisca de Puisaye. A continuación, siguiendo parte del lago, regrese a la zona de baño y al aparcamiento.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data