Peintures murales en Puisaye-Sainte Anne, Saint Pierre et Saint Fiacre Saint-Fargeau Yonne

Peintures murales en Puisaye-Sainte Anne, Saint Pierre et Saint Fiacre Vélo de route Difficulté moyenne

Peintures murales en Puisaye-Sainte Anne, Saint Pierre et Saint Fiacre 89170 Saint-Fargeau Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 29330.0 Tarif :

La Puisaye pas seulement du bleu et du vert dans le paysage, mais aussi de l’ocre dans son sous-sol. C’est à partir de pigment naturel que des artistes depuis le XIIe siècle ont orné beaucoup d’édifices religieux de cette région. Cette randonnée permet d’en découvrir trois parmi la quinzaine répertoriés à ce jour. Circuit sur de petites routes envoûtantes…

Difficulté moyenne

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=995510&idPro=51966 +33 3 86 74 10 07

English :

Puisaye: not only blue and green in the landscape, but also ochre in its subsoil. It is from this natural pigment that artists since the 12th century have decorated many religious buildings in this region. This hike allows you to discover three of the fifteen or so listed to date. Circuit on small bewitching roads…

Deutsch :

Die Puisaye: nicht nur Blau und Grün in der Landschaft, sondern auch Ocker im Untergrund. Mit diesem natürlichen Pigment haben Künstler seit dem 12. Jahrhundert viele der religiösen Gebäude in dieser Region verziert. Auf dieser Wanderung können Sie drei der rund 15 bislang bekannten Ockermalereien entdecken. Rundfahrt auf bezaubernden kleinen Straßen…

Italiano :

Puisaye: non solo blu e verde nel paesaggio, ma anche ocra nel suo sottosuolo. È con questo pigmento naturale che gli artisti, fin dal XII secolo, hanno decorato molti edifici religiosi di questa regione. Questa escursione permette di scoprire tre dei circa quindici edifici elencati fino ad oggi. Un tour su piccole e incantevoli strade…

Español :

Puisaye: no sólo azul y verde en el paisaje, sino también ocre en su subsuelo. Es a partir de este pigmento natural que los artistas han decorado desde el siglo XII numerosos edificios religiosos de esta región. Este paseo le permitirá descubrir tres de la quincena catalogados hasta la fecha. Un recorrido por pequeñas y encantadoras carreteras…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data