LA DRAILLE DES TROUPEAUX Bourgs sur Colagne Lozère

LA DRAILLE DES TROUPEAUX Chirac 48100 Bourgs sur Colagne Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 10100.0 Tarif :

Cette draille ( chemin de transhumance en occitan) était emprunté par les troupeaux montant des plaines en direction du plateau de l’Aubrac jusqu’à la moitié du XXème siècle. Ce circuit offre de superbes points de vue sur Chirac et les Trucs ( sommets en occitan) alentour.

English :

This draille ( transhumance path in Occitan) was used by herds moving up from the plains towards the Aubrac plateau until the middle of the 20th century. The route offers superb views of Chirac and the surrounding Trucs ( summits in Occitan).

Deutsch :

Diese Draille (okzitanisch für Transhumanzweg ) wurde bis Mitte des 20. Jahrhunderts von den Herden genutzt, die von den Ebenen in Richtung des Aubrac-Plateaus zogen. Auf diesem Rundweg bieten sich herrliche Ausblicke auf Chirac und die umliegenden Trucs (okzitanisch für Gipfel ).

Italiano :

Questa draille ( sentiero della transumanza in occitano) è stata utilizzata dalle mandrie che salivano dalla pianura verso l’altopiano di Aubrac fino alla metà del XX secolo. Questo percorso offre una vista superba sul Chirac e sulle Trucs circostanti.

Español :

Esta draille ( senda de trashumancia en occitano) fue utilizada por los rebaños que subían desde las llanuras hacia la meseta de Aubrac hasta mediados del siglo XX. Esta ruta ofrece magníficas vistas de Chirac y de los Trucs ( cumbres en occitano) circundantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par CDT Lozère