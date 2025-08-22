LA VALLEE DE LA BIOURIERE Bourgs sur Colagne Lozère
Durée : 300 Distance : 14300.0 Tarif :
Ce circuit emprunte d’abord le sentier des Chades et permet de découvrir le plateau calcaire de Lachamp puis il prend de la hauteur et offre un magnifique panorama allant du Mont Lozère au loin aux Trucs de La Fare, de Saint-Bonnet, de Grèzes ou du Midi plus proches. En chemin, la Biourière, ruisseau bien connu des amateurs de pêche à la truite, invite à une pause rafraîchissante.
https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14
English :
The trail begins on the Chades path, taking in the limestone plateau of Lachamp, then rises to offer magnificent panoramic views, from Mont Lozère in the distance to the Trucs de La Fare, Saint-Bonnet, Grèzes or du Midi closer by. Along the way, the Biourière, a well-known stream for trout fishing enthusiasts, invites you to take a refreshing break.
Deutsch :
Dieser Rundweg führt zunächst über den Pfad der Chades und lässt Sie das Kalksteinplateau von Lachamp entdecken. Dann gewinnt er an Höhe und bietet ein herrliches Panorama, das vom Mont Lozère in der Ferne bis zu den Trucs de La Fare, de Saint-Bonnet, de Grèzes oder du Midi in der Nähe reicht. Unterwegs lädt der Biourière, ein bei Forellenanglern bekannter Bach, zu einer erfrischenden Pause ein.
Italiano :
L’itinerario inizia lungo il sentiero di Chades, che si snoda sull’altopiano calcareo di Lachamp, per poi salire più in alto, offrendo un magnifico panorama che spazia dal Mont Lozère in lontananza ai Trucs de La Fare, Saint-Bonnet, Grèzes e Midi più vicini. Lungo il percorso, il Biourière, noto torrente per gli appassionati di pesca alla trota, invita a fare una pausa rinfrescante.
Español :
El itinerario comienza por el camino de Chades, pasando por la meseta calcárea de Lachamp, y luego asciende más alto, ofreciendo un magnífico panorama desde el Monte Lozère, a lo lejos, hasta los Trucs de La Fare, Saint-Bonnet, Grèzes y Midi, más cerca. A lo largo del camino, el Biourière, un arroyo muy conocido por los aficionados a la pesca de la trucha, invita a tomarse un refrescante descanso.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par CDT Lozère