SENTIERS DES CHADES A CHIRAC Bourgs sur Colagne Lozère

SENTIERS DES CHADES A CHIRAC Chirac 48100 Bourgs sur Colagne Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 5600.0 Tarif :

Envie d’une balade sur le Causse? Le circuit des Chades, mot qui signifie genévriers en occitan, vous offre un petit tour sur le plateau calcaire de Lachamp

https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14

English :

Fancy a walk on the Causse? The Chades trail, which means juniper in Occitan, offers a short tour of the Lachamp limestone plateau

Deutsch :

Lust auf einen Spaziergang auf dem Causse? Der Rundweg Circuit des Chades (okzitanisch für Wacholder) bietet Ihnen eine kleine Tour über das Kalksteinplateau von Lachamp

Italiano :

Avete voglia di una passeggiata sulla Causse? Il sentiero delle Chades, che significa ginepro in occitano, vi porta intorno all’altopiano calcareo di Lachamp

Español :

¿Le apetece un paseo por el Causse? El sendero de Chades, que significa enebro en occitano, rodea la meseta calcárea de Lachamp

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-04 par CDT Lozère