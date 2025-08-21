SENTIERS DES CHADES A CHIRAC Bourgs sur Colagne Lozère
Durée : 90 Distance : 5600.0 Tarif :
Envie d’une balade sur le Causse? Le circuit des Chades, mot qui signifie genévriers en occitan, vous offre un petit tour sur le plateau calcaire de Lachamp
Difficulté moyenne
https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14
English :
Fancy a walk on the Causse? The Chades trail, which means juniper in Occitan, offers a short tour of the Lachamp limestone plateau
Deutsch :
Lust auf einen Spaziergang auf dem Causse? Der Rundweg Circuit des Chades (okzitanisch für Wacholder) bietet Ihnen eine kleine Tour über das Kalksteinplateau von Lachamp
Italiano :
Avete voglia di una passeggiata sulla Causse? Il sentiero delle Chades, che significa ginepro in occitano, vi porta intorno all’altopiano calcareo di Lachamp
Español :
¿Le apetece un paseo por el Causse? El sendero de Chades, que significa enebro en occitano, rodea la meseta calcárea de Lachamp
