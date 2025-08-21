LES BALCONS DE CHIRAC Bourgs sur Colagne Lozère

LES BALCONS DE CHIRAC Marche nordique Difficulté moyenne

LES BALCONS DE CHIRAC Chirac 48100 Bourgs sur Colagne Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 7200.0 Tarif :

Depuis le bourg cet itinéraire offre un point de vue unique sur le bourg de Chirac, la vallée de la Colagne et le Truc de Saint Bonnet de Chirac

https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14

English :

From the village, this route offers a unique view of the village of Chirac, the Colagne valley and the Truc de Saint Bonnet de Chirac

Deutsch :

Von der Stadt aus bietet diese Route einen einzigartigen Blick auf die Stadt Chirac, das Colagne-Tal und den Truc de Saint Bonnet de Chirac

Italiano :

Dal villaggio, questo percorso offre una vista unica sul villaggio di Chirac, sulla valle della Colagne e sul Truc de Saint Bonnet de Chirac

Español :

Desde el pueblo, esta ruta ofrece una vista única del pueblo de Chirac, del valle de Colagne y del Truc de Saint Bonnet de Chirac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-04 par CDT Lozère