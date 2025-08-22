LE TRUC DE SAINT-BONNET Bourgs sur Colagne Lozère
LE TRUC DE SAINT-BONNET Chirac 48100 Bourgs sur Colagne Lozère Occitanie
Durée : 240 Distance : 14000.0 Tarif :
Au départ de Chirac, cette randonnée offre depuis le Truc de Saint Bonnet, un panorama grandiose à 360° et permet la découverte d’un patrimoine bien conservé
https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14
English :
Departing from Chirac, this hike from the Truc de Saint Bonnet offers a breathtaking 360° panorama and the chance to discover a well-preserved heritage
Deutsch :
Diese Wanderung, die in Chirac beginnt, bietet ab dem Truc de Saint Bonnet ein grandioses 360°-Panorama und ermöglicht die Entdeckung eines gut erhaltenen Kulturerbes
Italiano :
Partendo da Chirac, questa escursione dal Truc de Saint Bonnet offre un imponente panorama a 360° e la possibilità di scoprire un patrimonio ben conservato
Español :
Partiendo de Chirac, esta excursión desde el Truc de Saint Bonnet ofrece un imponente panorama de 360° y la oportunidad de descubrir un patrimonio bien conservado
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-04 par CDT Lozère