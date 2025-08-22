La ferme de Pessades Gorges du Tarn Causses Lozère

La ferme de Pessades Marche nordique Facile

La ferme de Pessades Champerboux 48210 Gorges du Tarn Causses Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 7952.0 Tarif :

À ciel ouvert, entre architecture traditionnelle et panorama sur le causse de Sauveterre et les monts Aubrac.

Facile

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/ +33 4 66 45 01 14

English :

Open-air, between traditional architecture and panoramic views of the Causse de Sauveterre and the Aubrac mountains.

Deutsch :

Unter freiem Himmel, zwischen traditioneller Architektur und Panorama auf die Causse de Sauveterre und die Aubrac-Berge.

Italiano :

All’aperto, tra architettura tradizionale e vista panoramica sulla Causse de Sauveterre e sulle montagne di Aubrac.

Español :

Al aire libre, entre arquitectura tradicional y vistas panorámicas sobre el Causse de Sauveterre y las montañas de Aubrac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère