La forêt de Mantaille Hauterives Drôme

La forêt de Mantaille

La forêt de Mantaille Parking du Palais idéal du facteur Cheval 26390 Hauterives Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Pour les VTTistes initiés en quête de sensations fortes, cette boucle est faite pour vous ! Au programme chemins, singles et sous-bois. A découvrir dans l’application les échappées inspirées .

English :

For the initiated mountain bikers in search of strong sensations, this loop is made for you! On the program: paths, singles and undergrowth. To discover in the application les échappées inspirées .

Deutsch :

Für eingeweihte Mountainbiker, die auf der Suche nach Nervenkitzel sind, ist dieser Rundweg wie für Sie gemacht! Auf dem Programm stehen Wege, Singletrails und Unterholz. Entdecken Sie in der App die inspirierten Fluchten .

Italiano :

Per i mountain biker esperti in cerca di emozioni forti, questo anello fa al caso vostro! In programma: sentieri, single e sottobosco. Da scoprire nell’applicazione fughe ispirate .

Español :

Para ciclistas de montaña experimentados en busca de emociones fuertes, ¡este bucle es para ti! En el programa: caminos, senderos y maleza. A descubrir en la aplicación escapadas inspiradas .

