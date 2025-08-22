La Forêt de Montagnol Fontrieu Tarn

La Forêt de Montagnol

La Forêt de Montagnol Castelnau de Brassac 81260 Fontrieu Tarn Occitanie

Aux marges du Sidobre, la forêt de Montagnol abrite de magnifiques peuplement feuillus et un riche cortège de flore et de faune. Elle résonne aussi des terribles échos des guerres de religion.

English :

On the edge of the Sidobre region, the Montagnol forest is home to magnificent hardwood stands and a rich array of flora and fauna. It also resonates with the terrible echoes of the Wars of Religion.

Deutsch :

Am Rande des Sidobre beherbergt der Wald von Montagnol prächtige Laubholzbestände und eine reiche Flora und Fauna. Er hallt auch von den schrecklichen Echos der Religionskriege wider.

Italiano :

Ai margini della regione di Sidobre, la foresta di Montagnol ospita magnifici boschi di latifoglie e una ricca flora e fauna. In essa risuonano anche i terribili echi delle Guerre di Religione.

Español :

En el límite de la región de Sidobre, el bosque de Montagnol alberga magníficos rodales de frondosas y una rica variedad de flora y fauna. También resuenan en él los terribles ecos de las Guerras de Religión.

