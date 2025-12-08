La Malmaison Pontarlier Doubs

La Malmaison A pieds Difficile

La Malmaison Chalet de la Malmaison, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8380.0 Tarif :

Une combe et des fermes typiques du Haut-Doubs à découvrir sur un itinéraire alternant prairies et forêts montagnardes.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/919

English :

A combe and typical Haut-Doubs farms to discover on a route alternating between meadows and mountain forests.

Deutsch :

Ein Talkessel und typische Bauernhöfe des Haut-Doubs, die es auf einem Weg zu entdecken gilt, auf dem sich Wiesen und Bergwälder abwechseln.

Italiano :

Una combe e le tipiche fattorie dell’Haut-Doubs da scoprire su un percorso che alterna prati e boschi di montagna.

Español :

Una combe y granjas típicas del Haut-Doubs por descubrir en un recorrido que alterna prados y bosques de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data