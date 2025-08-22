La Route de la Clairette de Die Crest Drôme

La Route de la Clairette de Die

Vignobles & Découvertes La Route de la Clairette de Die 26400 Crest Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Venez parcourir la route oenotouristique de la Clairette de Die. Tout le long de l’itinéraire, découvrez le vignoble et ses sentiers, les caves de l’appellation, les sculptures originales des ronds-points présentant le travail de la vigne.

http://www.clairette-de-die.com/ +33 4 75 21 29 76

English : The Clairette de Die discovery route

The wine tourism Clairette de Die discovery route is way-marked on roundabouts and features metal sculptures presenting the various wine growing tasks.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Weintourismusroute der Clairette de Die. Entdecken Sie entlang der Route die Weinberge und ihre Wege, die Keller der Appellation und die originellen Skulpturen der Kreisverkehre, die die Arbeit der Weinreben darstellen.

Italiano :

Venite a seguire l’itinerario enoturistico della Clairette de Die. Lungo tutto il percorso, scoprite il vigneto e i suoi sentieri, le cantine della denominazione, le sculture originali delle rotonde che presentano il lavoro della vite.

Español :

Venga a seguir la ruta de enoturismo de Clairette de Die. A lo largo del recorrido, descubra el viñedo y sus caminos, las bodegas de la denominación, las originales esculturas de las rotondas que presentan el trabajo de la vid.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-10 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme