La route des cardinaux Dampierre St-Savinien Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

De Dampierre-sur-Boutonne au Mung, au fil d’un parcours de 77 km, les rangs de vignes accompagnent les cavaliers, dévoilant des points de vue imprenables sur le paysage environnant. Le sentier serpente entre terres cultivées et bois ombragés.
English :
From Dampierre-sur-Boutonne to Le Mung, along a 77 km route, rows of vines accompany riders, revealing breathtaking views of the surrounding landscape. The trail winds through farmland and shady woods.
Deutsch :
Von Dampierre-sur-Boutonne bis Le Mung, auf einer Strecke von 77 km, begleiten die Weinreben die Reiter und enthüllen atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Landschaft. Der Weg schlängelt sich zwischen Ackerland und schattigen Wäldern.
Italiano :
Da Dampierre-sur-Boutonne a Le Mung, lungo un percorso di 77 km, i filari di vite accompagnano i ciclisti, rivelando viste mozzafiato sul paesaggio circostante. Il percorso si snoda tra terreni agricoli e boschi ombrosi.
Español :
De Dampierre-sur-Boutonne a Le Mung, a lo largo de un recorrido de 77 km, las hileras de viñas acompañan a los ciclistas, revelando impresionantes vistas del paisaje circundante. El sendero serpentea entre tierras de labranza y bosques umbríos.
