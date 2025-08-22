La route des Ecouges Saint-Gervais Isère

La route des Ecouges

La route des Ecouges col de Roméyère 38470 Saint-Gervais Isère Auvergne-Rhône-Alpes

De toutes les portes du Vercors, celle des Ecouges est la plus vertigineuse et la plus pittoresque. La cascade vertigineuse de la Drevenne qui semble barrer le passage et l’encorbellement audacieux taillé dans la falaise l’expliquent suffisamment.

https://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/ +33 4 76 38 53 85

English :

Of all the routes into Le Vercors, ‘Les Ecouges’ is the most vertiginous and the most stunning. The steep ‘La Drevenne’ waterfall, which seems to bar the way, and the daring corbel arches, hewn into the cliff itself, describe it all perfectly.

Deutsch :

Von allen Toren des Vercors ist das Tor von Les Ecouges das schwindelerregendste und malerischste. Der schwindelerregende Wasserfall des Drevenne, der den Durchgang zu versperren scheint, und der kühne, in die Felswand gehauene Erker erklären dies hinreichend.

Italiano :

Di tutte le porte del Vercors, quella di Ecouges è la più vertiginosa e la più pittoresca. La vertiginosa cascata delle Drevenne, che sembra bloccare il passaggio, e l’audace strapiombo scavato nella roccia lo spiegano a sufficienza.

Español :

De todas las puertas del Vercors, la de Ecouges es la más vertiginosa y la más pintoresca. La vertiginosa cascada del Drevenne, que parece bloquear el paso, y el audaz saliente cortado en el acantilado, lo explican suficientemente.

