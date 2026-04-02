Sentier d’interprétation le savoir faire vigneron Saint-Gervais Gard

Sentier d’interprétation le savoir faire vigneron

Sentier d’interprétation le savoir faire vigneron Chemin des Célettes 30200 Saint-Gervais Gard Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours est une véritable plongée dans le quotidien de ceux qui façonnent nos vins. Une boucle plus longue pour prendre le temps de comprendre le cycle de la vigne et l’alchimie du sol.

+33 4 66 82 78 90

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English :

This tour is a real immersion in the daily lives of those who shape our wines. A longer loop to take the time to understand the vine cycle and the alchemy of the soil.

Deutsch :

Dieser Rundgang ist ein echter Einblick in den Alltag derer, die unsere Weine formen. Eine längere Schleife, um sich die Zeit zu nehmen, den Zyklus der Weinrebe und die Alchemie des Bodens zu verstehen.

Italiano :

Questo tour è un vero e proprio spaccato della vita quotidiana delle persone che producono i nostri vini. Un giro più lungo per prendersi il tempo di capire il ciclo della vite e l’alchimia del terreno.

Español :

Este recorrido le adentra en la vida cotidiana de las personas que elaboran nuestros vinos. Un bucle más largo para dedicar tiempo a comprender el ciclo de la vid y la alquimia del suelo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme