La Route du Grand Taureau Pontarlier Doubs

vendredi 1 mai 2026.
La Route du Grand Taureau A pieds Difficulté moyenne
La Route du Grand Taureau Gounefay, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 5610.0
Balade accessible au plus grand nombre entre prairie et forêt d’altitude jusqu’au sommet du Grand Taureau.
English :
An accessible walk through meadows and high forest to the summit of Grand Taureau.
Deutsch :
Breitentaugliche Wanderung zwischen Wiesen und Hochwald bis zum Gipfel des Grand Taureau.
Italiano :
Una passeggiata accessibile al maggior numero di persone possibile tra prati e boschi d’alta quota fino alla vetta del Grand Taureau.
Español :
Un paseo accesible al mayor número de personas posible entre prados y bosques de altura hasta la cumbre del Grand Taureau.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data