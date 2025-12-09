La Route du Grand Taureau Pontarlier Doubs

La Route du Grand Taureau A pieds Difficulté moyenne

La Route du Grand Taureau Gounefay, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 5610.0

Balade accessible au plus grand nombre entre prairie et forêt d’altitude jusqu’au sommet du Grand Taureau.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/1536

English :

An accessible walk through meadows and high forest to the summit of Grand Taureau.

Deutsch :

Breitentaugliche Wanderung zwischen Wiesen und Hochwald bis zum Gipfel des Grand Taureau.

Italiano :

Una passeggiata accessibile al maggior numero di persone possibile tra prati e boschi d’alta quota fino alla vetta del Grand Taureau.

Español :

Un paseo accesible al mayor número de personas posible entre prados y bosques de altura hasta la cumbre del Grand Taureau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data