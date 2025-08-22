La vallée de la Vinette circuit n°6 Saintigny Eure-et-Loir

La vallée de la Vinette circuit n°6 En VTT

La vallée de la Vinette circuit n°6 Place du marché aux fleurs 28480 Saintigny Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 85 Distance : 11000.0 Tarif :

L’église romane du bourg est bâtie avec le grès local la pierre de St-Denis , qui affleure dans le bois aux Merles et le bois du Blainville.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef5dc9feb2c0/la-vallee-de-la-vinette-circuit-n6

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Romanesque church of the village is built with the local sandstone la pierre de St-Denis , which outcrops in the Bois aux Merles and the Bois du Blainville.

Deutsch :

Die romanische Kirche des Dorfes wurde aus dem örtlichen Sandstein pierre de St-Denis erbaut, der im Bois aux Merles und im Bois du Blainville zutage tritt.

Italiano :

La chiesa romanica del villaggio è stata costruita con l’arenaria locale pietra di St-Denis , che affiora nel Bois aux Merles e nel Bois du Blainville.

Español :

La iglesia románica del pueblo se construyó con la arenisca local piedra de St-Denis , que aflora en el Bois aux Merles y el Bois du Blainville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire