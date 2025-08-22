La Vélo Francette entre Marans et Bazoin Marans Charente-Maritime

La Vélo Francette entre Marans et Bazoin

23 km de balade bucolique le long de la Sèvre Niortaise, du centre ville de Marans jusqu’aux écluses de Bazoin, sur la commune de La Ronde. Attention, temps de circuit comptabilisé en aller simple.

https://www.lavelofrancette.com/

English :

23 km of bucolic strolling along the Sèvre Niortaise, from Marans town center to the Bazoin locks, in the commune of La Ronde. Please note that circuit time is calculated as a one-way trip.

Deutsch :

23 km bukolischer Spaziergang entlang der Sèvre Niortaise vom Stadtzentrum von Marans bis zu den Schleusen von Bazoin, in der Gemeinde La Ronde. Achtung, die Zeit der Rundfahrt wird als einfache Fahrt gerechnet.

Italiano :

23 km di passeggiata bucolica lungo la Sèvre Niortaise, dal centro di Marans alle chiuse di Bazoin a La Ronde. Si prega di notare che si tratta di un viaggio di sola andata.

Español :

23 km de bucólico paseo a lo largo del Sèvre Niortaise, desde el centro de Marans hasta las esclusas de Bazoin en La Ronde. Tenga en cuenta que se trata de un trayecto de ida.

