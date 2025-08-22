La Vélomaritime La Vélo Francette Voie verte de Caen à Ouistreham ( Canal de l’Orne) Caen Calvados

La Vélomaritime La Vélo Francette Voie verte de Caen à Ouistreham ( Canal de l’Orne)

Reliant Caen à la Baie de l’Orne et le Port de Ouistreham, cette voie verte longe le canal de l’Orne. De l’ancienne cité ducale de Guillaume le Conquérant au château de Bénouville, passez le Pegassus Bridge point stratégique du Débarquement au fil de l’eau et découvrez enfin le marché aux poissons de Ouistreham.

Linking Caen to the Baie de l’Orne and the Port of Ouistreham, this greenway runs along the Canal de l’Orne. From the ancient ducal city of William the Conqueror to the castle of Bénouville, pass the Pegassus Bridge, a strategic point of the Landing on the water and finally discover the fish market of Ouistreham.

Dieser grüne Weg, der Caen mit der Orne-Bucht und dem Hafen von Ouistreham verbindet, verläuft entlang des Orne-Kanals. Von der alten Herzogsstadt Wilhelms des Eroberers zum Schloss von Bénouville, vorbei an der Pegassus Bridge strategischer Punkt der Landung auf dem Wasser und entdecken Sie schließlich den Fischmarkt von Ouistreham.

Collegando Caen alla baia dell’Orne e al porto di Ouistreham, questa greenway si snoda lungo il canale dell’Orne. Dall’antica città ducale di Guglielmo il Conquistatore al castello di Bénouville, passando per il Ponte di Pegaso, punto strategico degli sbarchi del D-Day, e scoprendo infine il mercato del pesce di Ouistreham.

Esta vía verde, que une Caen con la bahía de Orne y el puerto de Ouistreham, recorre el canal de Orne. Desde la antigua ciudad ducal de Guillermo el Conquistador hasta el castillo de Bénouville, pase por el puente de Pegassus, punto estratégico del desembarco del Día D, y finalmente descubra el mercado de pescado de Ouistreham.

