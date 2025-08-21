La voie verte de Carro aux Laurons Martigues Bouches-du-Rhône

La voie verte de Carro aux Laurons

La voie verte de Carro aux Laurons Boulevard du Front de mer 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 45 Distance : 1500.0 Tarif :

Une promenade bien-être en bord de mer. Située sur le littoral entre Carro et Les Laurons, cette voie d’1,5 km de long et 3 m de large est praticable.

+33 4 42 42 31 10

English :

A wellness walk by the sea. Located on the coast between Carro and Les Laurons, this 1.5 km long and 3 m wide path is passable.

Deutsch :

Eine Wohlfühlpromenade am Meer. Diese 1,5 km lange und 3 m breite Route an der Küste zwischen Carro und Les Laurons eignet sich.

Italiano :

Una passeggiata di benessere in riva al mare. Situato sulla costa tra Carro e Les Laurons, questo sentiero lungo 1,5 km e largo 3 m può essere percorso a piedi.

Español :

Un paseo de bienestar junto al mar. Situado en la costa entre Carro y Les Laurons, este camino de 1,5 km de largo y 3 m de ancho es transitable

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-10 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues