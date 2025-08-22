La voie verte de la gare de Lavéra vers le centre-ville Martigues Bouches-du-Rhône

La voie verte de la gare de Lavéra vers le centre-ville

La voie verte dessert la gare de Lavéra en direction du centre-ville de Martigues. Sur 2 kms, vous pourrez ainsi privilégier de venir à Martigues en train (via le train de la Côte Bleue (TER 07 entre Marseille et Miramas via Martigues).

+33 4 42 42 31 10

English :

The greenway serves the Lavéra station towards the city center of Martigues. Over 2 km, you can choose to come to Martigues by train (via the Côte Bleue train (TER 07 between Marseille and Miramas via Martigues).

Deutsch :

Der Greenway bedient den Bahnhof Lavéra in Richtung Stadtzentrum von Martigues. Über 2 km können Sie Martigues mit dem Zug erreichen (über den Côte Bleue-Zug (TER 07 zwischen Marseille und Miramas über Martigues).

Italiano :

Il percorso verde va dalla stazione di Lavéra verso il centro di Martigues. Per 2 km, si può scegliere di arrivare a Martigues in treno (tramite il Train de la Côte Bleue (TER 07) tra Marsiglia e Miramas via Martigues).

Español :

La vía verde sirve a la estación de Lavéra hacia el centro de la ciudad de Martigues. A lo largo de 2 km, puede optar por llegar a Martigues en tren (mediante el tren Côte Bleue (TER 07 entre Marsella y Miramas vía Martigues).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-10 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues