La voie verte du centre-ville vers Croix-Sainte Martigues Bouches-du-Rhône

La voie verte du centre-ville vers Croix-Sainte

La voie verte du centre-ville vers Croix-Sainte Avenue de la paix 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 30 Distance : 2200.0 Tarif :

Il est facile de rejoindre le quartier de Croix-Sainte à pied ou à vélo depuis le centre-ville de Martigues. Via l’Avenue Urdy Milou au départ de l’Hôtel de ville, vous profiterez d’un paysage industriel longtemps perpétué.

+33 4 42 42 31 10

English :

It is easy to reach the Croix-Sainte district on foot or by bike from Martigues city center. Via Avenue Urdy Milou from the Town Hall, you will enjoy a long-standing industrial landscape.

Deutsch :

Das Viertel Croix-Sainte ist vom Stadtzentrum von Martigues aus leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Über die Avenue Urdy Milou vom Rathaus aus genießen Sie eine alte Industrielandschaft.

Italiano :

Il quartiere della Croix-Sainte è facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta dal centro di Martigues. Percorrendo l’Avenue Urdy Milou dal municipio, si può ammirare un paesaggio industriale di lunga durata.

Español :

Es fácil llegar al barrio de Croix-Sainte a pie o en bicicleta desde el centro de la ciudad de Martigues. Por la avenida Urdy Milou desde el Ayuntamiento, disfrutará de un paisaje industrial de larga data.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-10 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues