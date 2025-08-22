La voie verte du centre-ville vers Croix-Sainte Martigues Bouches-du-Rhône
La voie verte du centre-ville vers Croix-Sainte Martigues Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
La voie verte du centre-ville vers Croix-Sainte
La voie verte du centre-ville vers Croix-Sainte Avenue de la paix 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 30 Distance : 2200.0 Tarif :
Il est facile de rejoindre le quartier de Croix-Sainte à pied ou à vélo depuis le centre-ville de Martigues. Via l’Avenue Urdy Milou au départ de l’Hôtel de ville, vous profiterez d’un paysage industriel longtemps perpétué.
+33 4 42 42 31 10
English :
It is easy to reach the Croix-Sainte district on foot or by bike from Martigues city center. Via Avenue Urdy Milou from the Town Hall, you will enjoy a long-standing industrial landscape.
Deutsch :
Das Viertel Croix-Sainte ist vom Stadtzentrum von Martigues aus leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Über die Avenue Urdy Milou vom Rathaus aus genießen Sie eine alte Industrielandschaft.
Italiano :
Il quartiere della Croix-Sainte è facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta dal centro di Martigues. Percorrendo l’Avenue Urdy Milou dal municipio, si può ammirare un paesaggio industriale di lunga durata.
Español :
Es fácil llegar al barrio de Croix-Sainte a pie o en bicicleta desde el centro de la ciudad de Martigues. Por la avenida Urdy Milou desde el Ayuntamiento, disfrutará de un paisaje industrial de larga data.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-10 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues