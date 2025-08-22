La voie verte du village de La Couronne vers Sainte-Croix Martigues Bouches-du-Rhône

La voie verte du village de La Couronne vers Sainte-Croix

La voie verte du village de La Couronne vers Sainte-Croix Chemin de la batterie 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 35 Distance : 3300.0 Tarif :

Cumulez plusieurs voies verte en un circuit pour profiter des différents paysages de La Côte Bleue.

+33 4 42 42 31 10

English :

Combine several greenways in one circuit to enjoy the different landscapes of La Côte Bleue.

Deutsch :

Kombinieren Sie mehrere Greenways in einem Rundgang, um die verschiedenen Landschaften von La Côte Bleue zu genießen.

Italiano :

Combinate diversi percorsi verdi in un unico circuito per godere dei diversi paesaggi della Côte Bleue.

Español :

Combina varias vías verdes en un circuito para disfrutar de los diferentes paisajes de La Côte Bleue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-10 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues