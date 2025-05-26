L’Allier, d’une rive à l’autre Moulins Allier

Ce circuit de 147 kilomètres pour 832 mètres de dénivelé est le plus long du département. Après avoir traversé la rivière Allier à Moulins, vous cheminez jusqu’à Saint-Pourçain-sur-Sioule entre forêts, bocage et coteaux viticoles.

This 147-kilometre, 832-metre climb is the longest in the département. After crossing the River Allier at Moulins, you’ll make your way to Saint-Pourçain-sur-Sioule through forests, bocage and wine-growing hillsides.

Diese Strecke ist mit 147 Kilometern und 832 Metern Höhenunterschied die längste des Departements. Nachdem Sie in Moulins den Fluss Allier überquert haben, wandern Sie bis Saint-Pourçain-sur-Sioule zwischen Wäldern, Bocage und Weinhängen.

Questo percorso di 147 chilometri, con un’ascesa di 832 metri, è il più lungo del dipartimento. Dopo aver attraversato il fiume Allier a Moulins, il percorso conduce a Saint-Pourçain-sur-Sioule attraverso boschi, campi coltivati con siepi e colline viticole.

Esta ruta de 147 kilómetros y 832 metros de desnivel es la más larga del departamento. Tras cruzar el río Allier a la altura de Moulins, la ruta le llevará a Saint-Pourçain-sur-Sioule a través de bosques, tierras de cultivo cercadas y laderas vitícolas.

