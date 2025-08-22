Langy ou le vert dominant Langy Allier

Langy ou le vert dominant

La commune de Langy réside un gallo-romain et son nom viendrait d’un riche propriétaire de cette époque LANGIUS dont la villa était placée aux abords d’une voie romaine.

English :

The commune of Langy is a Gallo-Roman settlement and its name comes from a rich landowner of that time, LANGIUS , whose villa was located near a Roman road.

Deutsch :

Die Gemeinde Langy liegt in einem gallorömischen Gebiet und ihr Name soll von einem reichen Besitzer dieser Zeit LANGIUS stammen, dessen Villa am Rande einer römischen Straße platziert war.

Italiano :

Il comune di Langy è un insediamento gallo-romano e il suo nome deriva da un ricco proprietario terriero dell’epoca, LANGIUS , la cui villa si trovava ai margini di una strada romana.

Español :

El municipio de Langy es un asentamiento galo-romano y su nombre proviene de un rico terrateniente de la época, LANGIUS , cuya villa estaba situada al borde de una calzada romana.

