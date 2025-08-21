Laparade, randonnée vers Monbarbat Laparade Lot-et-Garonne

Laparade, randonnée vers Monbarbat A pieds Difficulté moyenne

Laparade, randonnée vers Monbarbat 47260 Laparade Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Au départ de la bastide de Laparade, ce circuit domine la vallée du Lot. Il bascule ensuite dans la petite vallée de la Torgue, où rivières et lac collinaires irriguent les cultures.

+33 5 53 66 14 14

English : Laparade, randonnée vers Monbarbat

Starting from the bastide of Laparade, this circuit overlooks the Lot valley. It then turns into the small valley of the Torgue, where rivers and hillside lakes irrigate the crops.

Deutsch : Laparade, randonnée vers Monbarbat

Dieser Rundweg beginnt in der Bastide Laparade und überragt das Tal des Lot. Er wechselt dann in das kleine Tal von Torgue, wo Flüsse und Hügelseen die Felder bewässern.

Italiano :

Partendo dalla bastide di Laparade, questo circuito si affaccia sulla valle del Lot. Poi si trasforma nella piccola valle del Torgue, dove fiumi e laghi collinari irrigano le colture.

Español : Laparade, randonnée vers Monbarbat

Partiendo de la bastida de Laparade, este circuito domina el valle del Lot. A continuación, se adentra en el pequeño valle del Torgue, donde los ríos y los lagos de las laderas riegan los cultivos.

