Laparade, une longue randonnée vers St-Pierre Laparade Lot-et-Garonne

Laparade, une longue randonnée vers St-Pierre En VTT Difficile

Laparade, une longue randonnée vers St-Pierre 47260 Laparade Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 20800.0 Tarif :

La forteresse de Castelseigneur, ancien nom de ce village, fut fondée au 13ème siècle sur un promontoire dominant la vallée du Lot. Au nord de la rivière, ce circuit offre successivement des points de vue sur les villages de Grateloup, Verteuil-d’Agenais, Tourtrès, Tombeboeuf, Brugnac…

Difficile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Laparade, une longue randonnée vers St-Pierre

The fortress of Castelseigneur, the ancient name of this village, was founded in the 13th century on a promontory overlooking the Lot valley. To the north of the river, this circuit offers successive viewpoints on the villages of Grateloup, Verteuil-d’Agenais, Tourtrès, Tombeboeuf, Brugnac…

Deutsch : Laparade, une longue randonnée vers St-Pierre

Die Festung Castelseigneur, so der alte Name des Dorfes, wurde im 13. Jahrhundert auf einem Vorsprung gegründet, der das Tal des Lot überragt. Nördlich des Flusses bietet dieser Rundweg nacheinander Aussichtspunkte auf die Dörfer Grateloup, Verteuil-d’Agenais, Tourtrès, Tombeboeuf, Brugnac…

Italiano :

La fortezza di Castelseigneur, antico nome di questo villaggio, fu fondata nel XIII secolo su un promontorio che domina la valle del Lot. A nord del fiume, questo circuito offre una vista successiva sui villaggi di Grateloup, Verteuil-d’Agenais, Tourtrès, Tombeboeuf, Brugnac…

Español : Laparade, une longue randonnée vers St-Pierre

La fortaleza de Castelseigneur, antiguo nombre de este pueblo, fue fundada en el siglo XIII en un promontorio que domina el valle del Lot. Al norte del río, este circuito ofrece vistas sucesivas de los pueblos de Grateloup, Verteuil-d’Agenais, Tourtrès, Tombeboeuf, Brugnac…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine