L’Appel de la Montagne Parcours de découverte Bellevaux Haute-Savoie

L’Appel de la Montagne Parcours de découverte Chef lieu 74470 Bellevaux Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Répondez à l’appel de la montagne en partant sur les traces des figures montagnardes locales. Vous découvrirez le sommet panoramique du Châtelard, les secrets des alpages ou l’expérience de la cordée, tout en gardant les pieds bien sur terre.

English : The call of the mountain

Respond to the call of the mountain by following in the footsteps of local mountain figures. You’ll discover the Chatelard panoramic vue et the pasture secrets.

Deutsch :

Folgen Sie dem Ruf der Berge und begeben Sie sich auf die Spuren der lokalen Berühmtheiten. Sie entdecken den Aussichtsgipfel von Châtelard, die Geheimnisse der Almen oder die Erfahrung einer Seilschaft, ohne dabei die Füße auf dem Boden zu lassen.

Italiano :

Rispondete al richiamo della montagna seguendo le orme delle figure montane locali. Scoprirete la vetta panoramica di Le Châtelard, i segreti degli alpeggi e l’esperienza della cordata, mantenendo i piedi ben saldi a terra.

Español :

Responda a la llamada de las montañas siguiendo los pasos de las figuras locales de la montaña. Descubrirá la cima panorámica de Le Châtelard, los secretos de los pastos de montaña y la experiencia de la cordada, todo ello con los pies en el suelo.

