Sentier Art et Nature Bellevaux Haute-Savoie

Sentier Art et Nature

Sentier Art et Nature 38 Place de la Mairie 74470 Bellevaux Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier Art et Nature est un projet qui a été lancé par l’école publique de Bellevaux, puis repris l’année suivante par le collège Notre Dame de Bellevaux, cette année c’est au tour du centre de loisirs de Bellevaux de le faire perdurer.

English :

The Art and Nature trail was launched by the Bellevaux public school, then taken up the following year by the Notre Dame de Bellevaux secondary school. This year, it’s the Bellevaux leisure center’s turn to keep it going.

Deutsch :

Der Kunst- und Naturpfad ist ein Projekt, das von der öffentlichen Schule Bellevaux ins Leben gerufen wurde, im Jahr darauf vom Collège Notre Dame de Bellevaux übernommen wurde und in diesem Jahr vom Freizeitzentrum Bellevaux fortgeführt wird.

Italiano :

Il percorso Arte e Natura è un progetto lanciato dalla scuola pubblica di Bellevaux, poi ripreso l’anno successivo dalla scuola secondaria Notre Dame de Bellevaux, e quest’anno tocca al centro ricreativo di Bellevaux portarlo avanti.

Español :

El recorrido Arte y Naturaleza es un proyecto iniciado por la escuela pública de Bellevaux, retomado al año siguiente por el instituto Notre Dame de Bellevaux, y este año le ha tocado al centro de ocio de Bellevaux mantenerlo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme