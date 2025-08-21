Mallette pédagogique L’Appel de la Montagne Bellevaux Haute-Savoie

Mallette pédagogique L’Appel de la Montagne

Mallette pédagogique L’Appel de la Montagne Bellevaux Chef Lieu 74470 Bellevaux Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une mallette à destination des groupes, pour mieux comprendre la vie en montagne et coopérer dans plusieurs défis, le long du parcours de découverte L’Appel de la Montagne

https://www.alpesduleman.com/ +33 4 50 73 71 53

English :

A case for groups, to better understand life in the mountains and cooperate in several challenges, along the discovery trail The Call of the Mountain

Deutsch :

Ein Koffer für Gruppen, um das Leben in den Bergen besser zu verstehen und in mehreren Herausforderungen entlang des Entdeckungspfads Der Ruf der Berge zu kooperieren

Italiano :

Un kit per gruppi, per comprendere meglio la vita di montagna e cooperare in diverse sfide, lungo il percorso di scoperta Il richiamo della montagna

Español :

Un kit para grupos, para comprender mejor la vida en la montaña y cooperar en varios retos, a lo largo del sendero de descubrimiento La llamada de la montaña

