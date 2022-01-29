L’Aveyron à Layoule (lâchers de truites) Rodez Aveyron
L’Aveyron à Layoule (lâchers de truites) Rodez Aveyron vendredi 1 août 2025.
L’Aveyron à Layoule (lâchers de truites)
L’Aveyron à Layoule (lâchers de truites) 12000 Rodez Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Plan d’eau de Layoule , aménagé sur la rivière Aveyron
English :
Layoule water level, built on the Aveyron river
Deutsch :
Plan d’eau de Layoule , angelegt am Fluss Aveyron
Italiano :
Corpo idrico di Layoule, costruito sul fiume Aveyron
Español :
La masa de agua de Layoule, construida en el río Aveyron
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-29 par ADT Aveyron