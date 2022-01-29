L’Aveyron à Layoule (lâchers de truites) Rodez Aveyron

Plan d’eau de Layoule , aménagé sur la rivière Aveyron

English :

Layoule water level, built on the Aveyron river

Deutsch :

Plan d’eau de Layoule , angelegt am Fluss Aveyron

Italiano :

Corpo idrico di Layoule, costruito sul fiume Aveyron

Español :

La masa de agua de Layoule, construida en el río Aveyron

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-29 par ADT Aveyron