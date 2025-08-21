Le Bois de la Chapelle Revin Ardennes
Le Bois de la Chapelle
Le Bois de la Chapelle 08500 Revin Ardennes Grand Est
Accès libre toute l’annéeDifficulté du parcours: FacileDurée: 30 minutes
+33 3 24 42 92 42
English :
Free access all year roundDifficulty of the route: EasyDuration: 30 minutes
Deutsch :
Freier Zugang das ganze Jahr überSchwierigkeitsgrad der Strecke: LeichtDauer: 30 Minuten
Italiano :
Accesso libero tutto l’annoDifficoltà: FacileDurata: 30 minuti
Español :
Acceso gratuito todo el añoDificultad: FácilDuración: 30 minutos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme