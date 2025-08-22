Le Buart Charmes Aisne

Le Buart A pieds

Le Buart De la mairie de Charmes 02800 Charmes Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit permet tout d’abord de découvrir une petite cité ouvrière construite autour de l’épopée d’un industriel visionnaire Alfred Maguin. Il poursuit ensuite alternant ruelles et chemin du tour de ville, pour gagner les hauteurs d’Andelain et sa zone classée Natura 2000.

English :

This tour begins with a visit to a small working-class town built around the epic story of a visionary industrialist: Alfred Maguin. It then alternates between narrow lanes and a path around the town, leading to the heights of Andelain and its Natura 2000 listed area.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie zunächst in eine kleine Arbeiterstadt, die um das Epos eines visionären Industriellen, Alfred Maguin, herum errichtet wurde. Anschließend führt der Weg abwechselnd durch kleine Gassen und über einen Rundweg zu den Höhen von Andelain und seinem Natura-2000-Gebiet.

Italiano :

L’itinerario inizia con la visita di una piccola città operaia costruita attorno all’epopea di un industriale visionario, Alfred Maguin. Si prosegue poi, alternando le stradine e il sentiero intorno alla città, per raggiungere le alture di Andelain e la sua area classificata Natura 2000.

Español :

La ruta comienza con la visita a un pequeño pueblo obrero construido en torno a la épica historia de un industrial visionario, Alfred Maguin. Luego continúa, alternando entre callejuelas y el sendero que rodea el pueblo, para llegar a las alturas de Andelain y su zona protegida Natura 2000.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2009-09-22 par Agence Aisne Tourisme