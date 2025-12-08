Le Château de la Roche (attente confirmation niveau) Saint-Hippolyte Doubs

Le Château de la Roche (attente confirmation niveau) A pieds Très difficile

Le Château de la Roche (attente confirmation niveau) Office de Tourisme Pays Horloger, Saint-Hippolyte 25190 Saint-Hippolyte Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12160.0 Tarif :

Une randonnée à la rencontre du patrimoine naturel et humain de la basse vallée du Doubs.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/304

English :

A hike to discover the natural and human heritage of the lower Doubs valley.

Deutsch :

Eine Wanderung zur Begegnung mit dem natürlichen und menschlichen Erbe des unteren Doubs-Tals.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta del patrimonio naturale e umano della bassa valle del Doubs.

Español :

Un paseo para descubrir el patrimonio natural y humano del bajo valle del Doubs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data