Le chemin des Moulins Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Le chemin des Moulins A pieds

Le chemin des Moulins Place du 11 novembre 37310 Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 110 Distance : 7300.0 Tarif :

À partir de Tauxigny-Saint-Bauld, partez pour une petite excursion le long de l’Échandon pour découvrir une vallée ponctuée de moulins et où la nature domine.

+33 2 47 91 82 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The path of the Moulins

From Tauxigny-Saint-Bauld, take a short excursion along the Échandon to discover a valley dotted with mills and dominated by nature.

Deutsch : Der Weg der Moulins

Von Tauxigny-Saint-Bauld aus können Sie einen kleinen Ausflug entlang des Échandon unternehmen, um ein Tal mit vielen Mühlen zu entdecken, in dem die Natur dominiert.

Italiano :

Da Tauxigny-Saint-Bauld si parte per una breve escursione lungo il fiume Échandon, alla scoperta di una valle costellata di mulini e dominata dalla natura.

Español : El camino de los Moulins

Desde Tauxigny-Saint-Bauld, emprenda una corta excursión por el río Échandon para descubrir un valle salpicado de molinos y dominado por la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par SIT Centre-Val de Loire