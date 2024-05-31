Le circuit du tacot Jaligny-sur-Besbre Allier

Le circuit du tacot Jaligny-sur-Besbre Allier vendredi 1 août 2025.

Le circuit du tacot

Le circuit du tacot Place René Fallet 03220 Jaligny-sur-Besbre Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit permettra aux randonneurs de découvrir le pays de René Fallet, auteur entre autres de la Soupe aux choux. Il propose de jolies vues sur la Besbre, rivière qui prend sa source en Montagne Bourbonnaise, et les nombreux châteaux de la région.

http://www.tourisme.interco-abl.fr/ +33 4 70 34 70 34

English :

This circuit will allow hikers to discover the country of René Fallet, author of, among other things, La Soupe aux choux. It offers pretty views of the Besbre, a river that rises in the Montagne Bourbonnaise, and of the many castles of the region.

Deutsch :

Auf dieser Route können Wanderer die Heimat von René Fallet entdecken, der unter anderem die Kohlsuppe schrieb. Er bietet schöne Ausblicke auf den Fluss Besbre, der in den Montagne Bourbonnaise entspringt, und die zahlreichen Schlösser der Region.

Italiano :

Questo percorso permetterà agli escursionisti di scoprire il paese di René Fallet, autore, tra l’altro, di La Soupe aux choux. Offre una bella vista sulla Besbre, un fiume che nasce nelle montagne della Bourbonnaise, e sui numerosi castelli della regione.

Español :

Esta ruta permitirá a los senderistas descubrir el país de René Fallet, autor, entre otras cosas, de La Soupe aux choux. Ofrece bonitas vistas del Besbre, un río que nace en los montes Bourbonnaise, y de los numerosos castillos de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-31 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme