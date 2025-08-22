Le dénouement (Bataille de Normandie) Caen Calvados

Le dénouement (Bataille de Normandie)

Le dénouement (Bataille de Normandie) 14000 Caen Calvados Normandie

Durée : Distance : 270000.0 Tarif :

Ce parcours correspond à la phase où les offensives alliées convergèrent vers ce qui fut le champ de bataille le plus déterminant de la bataille de Normandie la poche de Falaise.

II suit les pas des armées britanniques, canadiennes, polonaises se dirigeant plein sud dans l’opération Totalize à la rencontre des troupes américaines et françaises (2e DB). Après avoir fixé les Allemands au sud de Caen, les Alliés décident de percer vers Falaise. L’offensive Totalize commence le 7 août à 23 heures. Quatre colonnes de blindés comprenant 400 chars s’élancent dans la plaine, guidées par les obus traçants et les projecteurs. La résistance allemande est forte et l’offensive arrêtée, le 11 août, par la vigueur de cette défense. L’opération Tractable, qui lui succède à partir du 14 août, s’achève le 18 avec la prise de Falaise.

Merci à la Canopé de l’académie de Caen pour la mise à disposition de cet itinéraire.

English : Le dénouement (Bataille de Normandie)

This itinerary covers the phase when the Allied offensives converged towards what was to prove the most decisive battlefield during the Battle of Normandy: the Falaise pocket.

It follows in the footsteps of the British, Canadian and Polish armies on their advance southwards during operation Totalize, during which they joined the American and French units. After driving the Germans to the south of Caen, the Allies decided to break through towards Falaise. Totalize was launched at 23:00 on the 7th of August 1944. Four armoured columns, comprised of 400 tanks headed across the plain, guided by tracer shells and projectors. Given the staunch resistance put up by the Germans, the offensive was brought to a halt on the 11th of August. It was followed by operation Tractable, from the 14th to the 18th of August, the date that marked Falaise’s liberation.

Thanks to Caen University’s Canopé network for developing this itinerary.

Deutsch :

Diese Route entspricht der Phase, in der die alliierten Offensiven auf das entscheidende Schlachtfeld der Schlacht um die Normandie zusammentrafen: die Tasche von Falaise.

Sie folgt den Schritten der britischen, kanadischen und polnischen Armeen, die in der Operation Totalize südlich auf die amerikanischen und französischen Truppen (2. DB) treffen. Nachdem die Alliierten die Deutschen südlich von Caen festgesetzt hatten, beschlossen sie, in Richtung Falaise durchzubrechen. Die Totalize-Offensive beginnt am 7. August um 23 Uhr. Vier Panzerkolonnen mit 400 Panzern stürmten in die Ebene, geleitet von Leuchtspurmunition und Scheinwerfern. Der deutsche Widerstand ist stark und die Offensive wird am 11. August durch die Stärke dieser Verteidigung gestoppt. Die Operation Tractable, die ab dem 14. August folgte, endete am 18. August mit der Einnahme von Falaise

Vielen Dank an die Canopé de l’académie de Caen für die Bereitstellung dieser Route.

Italiano :

Questo percorso corrisponde alla fase in cui le offensive alleate convergono verso quello che è stato il campo di battaglia più decisivo della battaglia di Normandia: la sacca di Falaise.

Segue le tracce delle armate britanniche, canadesi e polacche che si dirigono verso sud nell’operazione Totalize per incontrarsi con le truppe americane e francesi (2a divisione corazzata). Dopo aver tenuto testa ai tedeschi a sud di Caen, gli Alleati decisero di sfondare verso Falaise. L’offensiva Totalize iniziò alle 23 del 7 agosto. Quattro colonne di veicoli corazzati, comprendenti 400 carri armati, attraversarono la pianura, guidate da proiettili traccianti e fari. La resistenza tedesca era forte e l’offensiva fu fermata l’11 agosto dalla forza di questa difesa. L’operazione Tractable, seguita dal 14 agosto, si concluse il 18 agosto con la cattura di Falaise.

Si ringrazia il Canopé de l’académie de Caen per aver messo a disposizione questo itinerario.

Español :

Este recorrido corresponde a la fase en la que las ofensivas aliadas convergieron en el que fue el campo de batalla más decisivo de la batalla de Normandía: la bolsa de Falaise.

Sigue los pasos de los ejércitos británico, canadiense y polaco que se dirigen hacia el sur en la operación Totalizar para reunirse con las tropas estadounidenses y francesas (2ª división blindada). Tras contener a los alemanes al sur de Caen, los Aliados deciden abrirse paso hacia Falaise. La ofensiva Totalize comenzó a las 23 horas del 7 de agosto. Cuatro columnas de 400 carros de combate atravesaron la llanura guiados por proyectiles trazadores y reflectores. La resistencia alemana fue fuerte y la ofensiva fue detenida el 11 de agosto por la fuerza de esta defensa. La operación Tractable , que tuvo lugar a partir del 14 de agosto, finalizó el 18 de agosto con la toma de Falaise.

Gracias a Canopé de l’académie de Caen por poner a disposición este itinerario.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme