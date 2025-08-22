Le dolmen de Tiergues Saint-Affrique Aveyron

Le dolmen de Tiergues

Le dolmen de Tiergues 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Le rocher de Caylus, ancien siège d’un château seigneurial, et le dolmen de Tiergues, remarquable mégalithe, sont les deux emblèmes de cette escapade au coeur de la campagne saint-affricaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Tiergues dolmen

The Caylus Rock, the former site of a feudal castle, and the Tiergues Dolmen, an impressive megalith, are the two symbols of this getaway in the heart of the Saint-Affrique countryside.

Deutsch :

Der Felsen von Caylus, ehemaliger Sitz eines herrschaftlichen Schlosses, und der Dolmen von Tiergues, ein bemerkenswerter Megalith, sind die beiden Wahrzeichen dieses Ausflugs in das Herz der Landschaft von Saint-Affricaine

Italiano :

La Rocca di Caylus, antica sede di un castello signorile, e il dolmen di Tiergues, un megalite straordinario, sono i due emblemi di questa fuga nel cuore della campagna di Saint-African

Español : El dolmen de Tiergues

La Roca de Caylus, antiguo emplazamiento de un castillo señorial, y el Dolmen de Tiergues, un megalito notable, son los dos emblemas de esta escapada en el corazón del campo de Saint-Affrique.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par ADT Aveyron