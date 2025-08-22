Le Durzon Nant Aveyron

Le Durzon

Le Durzon 12230 Nant Aveyron Occitanie

Un joyau réservé aux pêcheurs confirmés cette rivière est un affluent de la Dourbie dans laquelle elle se jette à Nant.

English :

A jewel reserved for experienced fishermen: this river is a tributary of the Dourbie, into which it flows at Nant.

Deutsch :

Ein Juwel nur für erfahrene Angler: Dieser Fluss ist ein Nebenfluss der Dourbie, in die er bei Nant mündet.

Italiano :

Un gioiello riservato ai pescatori esperti: questo fiume è un affluente della Dourbie, nella quale confluisce a Nant.

Español :

Una joya reservada a los pescadores experimentados: este río es un afluente de la Dourbie en la que desemboca en Nant.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-09 par ADT Aveyron