Le Fer à Cheval (Variante) Pontarlier Doubs

Le Fer à Cheval (Variante) Collège André-Malraux, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5560.0 Tarif :

Après quelques efforts, ce circuit vous mènera à l’un des plus beaux points de vue sur La Cluse et le Château de Joux celui du Fer à cheval.

English :

After a little effort, this circuit will take you to one of the most beautiful viewpoints of La Cluse and the Château de Joux: the Horseshoe.

Deutsch :

Nach einigen Anstrengungen führt Sie dieser Rundweg zu einem der schönsten Aussichtspunkte auf La Cluse und das Château de Joux: dem Aussichtspunkt Fer à cheval .

Italiano :

Dopo un po’ di fatica, questo percorso vi porterà a uno dei punti panoramici più belli di La Cluse e dello Château de Joux: il Ferro di Cavallo.

Español :

Tras un pequeño esfuerzo, esta ruta le llevará a uno de los miradores más bellos de La Cluse y del Château de Joux: la Herradura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data