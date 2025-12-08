Le Franco-Suisse n°10 Pontarlier Doubs
Parking de l'Arborétum, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 21210.0
Circuit intensif pour les sportifs alternant forêts, pâturages entre France et Suisse.
English :
An intensive circuit for sports enthusiasts, alternating between forests and pastures between France and Switzerland.
Deutsch :
Intensive Rundreise für Sportler, bei der sich Wälder und Weiden zwischen Frankreich und der Schweiz abwechseln.
Italiano :
Un circuito intenso per gli amanti dello sport, che alterna boschi e pascoli tra Francia e Svizzera.
Español :
Un circuito intensivo para los amantes del deporte, que alterna bosques y pastos entre Francia y Suiza.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data