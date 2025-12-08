Le Franco-Suisse n°10 Pontarlier Doubs

Le Franco-Suisse n°10 Pontarlier Doubs vendredi 1 mai 2026.

Le Franco-Suisse n°10 En VTT assistance électrique Très difficile

Le Franco-Suisse n°10 Parking de l’Arborétum, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 21210.0 Tarif :

Circuit intensif pour les sportifs alternant forêts, pâturages entre France et Suisse.
Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/3926  

English :

An intensive circuit for sports enthusiasts, alternating between forests and pastures between France and Switzerland.

Deutsch :

Intensive Rundreise für Sportler, bei der sich Wälder und Weiden zwischen Frankreich und der Schweiz abwechseln.

Italiano :

Un circuito intenso per gli amanti dello sport, che alterna boschi e pascoli tra Francia e Svizzera.

Español :

Un circuito intensivo para los amantes del deporte, que alterna bosques y pastos entre Francia y Suiza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data