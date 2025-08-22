Le GR®65 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Étape n° 6 Decazeville Figeac Decazeville Aveyron
Le GR®65 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Étape n° 6 Decazeville Figeac Decazeville Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Le GR®65 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Étape n° 6 Decazeville Figeac
Le GR®65 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Étape n° 6 Decazeville Figeac 12300 Decazeville Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Revivez la grande aventure des pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle et découvrez une portion magique de la Via Podiensis (GR® 65) qui traverse le département de l’Aveyron.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Relive the great adventure of the pilgrims on their way to Santiago de Compostela and discover a magical section of the Via Podiensis (GR® 65) which crosses the department of Aveyron.
Deutsch :
Erleben Sie das große Abenteuer der Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela und entdecken Sie einen magischen Abschnitt der Via Podiensis (GR® 65), der durch das Departement Aveyron führt.
Italiano :
Rivivete la grande avventura dei pellegrini in cammino verso Santiago de Compostela e scoprite un tratto magico della Via Podiensis (GR® 65) che attraversa il dipartimento dell’Aveyron.
Español :
Reviva la gran aventura de los peregrinos en su camino a Santiago de Compostela y descubra un tramo mágico de la Vía Podiensis (GR® 65) que atraviesa el departamento del Aveyron.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-10 par ADT Aveyron