Le grand sentier de la Côte Bleue Martigues Bouches-du-Rhône

Le grand sentier de la Côte Bleue

Le grand sentier de la Côte Bleue Le Grand Vallat 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 62000.0 Tarif :

Long de 62 km le Grand Sentier de la Côte Bleue se parcourt en 3 à 4 jours de marche. De gares en gares, arpentez les sentiers de randonnée situés sur le littoral méditerranéen. De Carro La Couronne (Martigues) à Ensuès-la-Redonne.

+33 4 42 42 31 10

English :

The 62 km long Grand Sentier de la Côte Bleue can be covered in 3 to 4 days of walking. From station to station, explore the hiking trails located on the Mediterranean coast. From Carro La Couronne (Martigues) to Ensuès-la-Redonne.

Deutsch :

Der 62 km lange Grand Sentier de la Côte Bleue kann in 3 bis 4 Wandertagen zurückgelegt werden. Erkunden Sie von Station zu Station die Wanderwege an der Mittelmeerküste. Von Carro La Couronne (Martigues) nach Ensuès-la-Redonne.

Italiano :

Il Grand Sentier de la Côte Bleue è lungo 62 km e richiede dai 3 ai 4 giorni per essere completato. Da una stazione all’altra, si seguono i sentieri lungo la costa mediterranea. Da Carro La Couronne (Martigues) a Ensuès-la-Redonne.

Español :

El Grand Sentier de la Côte Bleue, de 62 km de longitud, se puede recorrer en 3 o 4 días de caminata. De estación en estación, explora las rutas de senderismo ubicadas en la costa mediterránea. Desde Carro La Couronne (Martigues) hasta Ensuès-la-Redonne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues